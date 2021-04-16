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Харьковская тероборона стала интенсивнее готовиться из-за российских войск

Пятница, 16 апреля 2021, 19:17
Харьковская тероборона стала интенсивнее готовиться из-за российских войск

На Харьковщине подразделения теробороны увеличили количество практических занятий из-за скопления русских войск на границе с Украиной.

Источник: "Суспильне.Новины", которое приводит слова военного комиссара областного терцентра комплектования и социальной поддержки Юрия Калгушкина

"В первую очередь мы сейчас отрабатываем взаимодействие с Государственной пограничной службой по выполнению задач по охране и защите государственной границы".

"В течение трех последних суббот у нас проводятся практические занятия. В последнюю субботу (10 апреля) было почти 3500 военнообязанных и резервистов, подлежащих в бригады теробороны, в других подразделения территориальной обороны".

Детали: Территориальной обороной руководит председатель облгосадминистрации. Возглавляет штаб зоны территориальной обороны военный комиссар.

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Предыстория:

  • С 14 апреля Служба безопасности Украины начала антитеррористические учения в Харьковской области, особое внимание которых предоставлено пограничным районам.

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Темы: ХарьковРосcия
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