Львів на 2 тижні продовжує посилений карантин, але є послаблення
П'ятниця, 16 квітня 2021, 20:00
У Львові на 2 тижні продовжили посилений карантин.
Джерело: повідомлення мера Львова Андрія Садового у Facebook
Дослівно: "Посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня.
З понеділка 19 квітня за парти повертаються учні 1-4 класів. З 19 квітня непродовольчі ринки можуть відновити свою роботу за окремим протоколом.
Також починають роботу літні майданчики та тераси закладів громадського харчування"
Деталі: Садовий додав, що наразі міські лікарні завантажені на 63%.
Передісторія:
- 8 квітня Комісія з надзвичайних ситуацій продовжила посилений карантин у Львові до 19 квітня.