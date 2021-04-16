Львів на 2 тижні продовжує посилений карантин, але є послаблення

У Львові на 2 тижні продовжили посилений карантин.

Джерело: повідомлення мера Львова Андрія Садового у Facebook

Дослівно: "Посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня.

З понеділка 19 квітня за парти повертаються учні 1-4 класів. З 19 квітня непродовольчі ринки можуть відновити свою роботу за окремим протоколом.

Також починають роботу літні майданчики та тераси закладів громадського харчування"

Деталі: Садовий додав, що наразі міські лікарні завантажені на 63%.

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