Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Львів на 2 тижні продовжує посилений карантин, але є послаблення

П'ятниця, 16 квітня 2021, 20:00

У Львові на 2 тижні продовжили посилений карантин.

Джерело: повідомлення мера Львова Андрія Садового у Facebook

Дослівно: "Посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня.

З понеділка 19 квітня за парти повертаються учні 1-4 класів. З 19 квітня непродовольчі ринки можуть відновити свою роботу за окремим протоколом.

Також починають роботу літні майданчики та тераси закладів громадського харчування"

Деталі: Садовий додав, що наразі міські лікарні завантажені на 63%.

Передісторія:  

  • 8 квітня Комісія з надзвичайних ситуацій продовжила посилений карантин у Львові до 19 квітня.

Теми: Львівкарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Львів на 2 тижні продовжує посилений карантин, але є послаблення

Викрадення активістів Євромайдану: обвинувачений Волков отримав 9 років тюрми

АРМА визначило управителя "труби Медведчука"

США, в разі потреби, можуть збільшити кількість своїх військових в Україні

Приватбанк скоро виставлять на продаж – голова НБУ

Зеленський: Вступ України до НАТО не можна зводити лише до реформ

Усі новини...
Львів
Укрзалізниця відновлює сполучення між Львовом та Ужгородом
Як Держгеокадастр розбазарює землі громад у Львові. І до чого тут АТОвці
Львів переходить до вакцинації освітян та водіїв громадського транспорту
Останні новини
20:44
США включив Тайвань в перелік валютних маніпуляторів
20:41
Версальський палац заговорив українською 
20:18
Прокуратура РФ оскаржує вирок українцю Приходьку: хочуть подвоїти термін
20:00
Львів на 2 тижні продовжує посилений карантин, але є послаблення
19:52
Меркель, Макрон і Зеленський закликали Росію відвести війська від України
19:44
НБУ визначив курс гривні на 19 квітня
19:40
Декілька країн офіційно підтримали майбутнє членство України в ЄС – Зеленський
19:33
Україна Білодід взяла "срібло" на чемпіонаті Європи з дзюдо
19:17
Харківська тероборона стала інтенсивніше готуватися через російські війська
19:06
Приватизацію першої в'язниці знову перенесли через відсутність заявок
Усі новини...