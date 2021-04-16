Львов на 2 недели продливает усиленный карантин, но есть и ослабления
Пятница, 16 апреля 2021, 20:00
Во Львове на 2 недели продолжили усиленный карантин.
Источник: сообщение мэра Львова Андрея Садового в Facebook
Дословно: "Усиленный карантин в Львове продлен до 4 мая.
С понедельника 19 апреля за парты возвращаются ученики 1-4 классов. С 19 апреля непродовольственные рынки могут возобновить свою работу по отдельным протоколом.
Также начинают работу летние площадки и террасы заведений общественного питания"
Детали: Садовый добавил, что сейчас городские больницы загружены на 63%.
Предыстория:
- 8 апреля Комиссия по чрезвычайным ситуациям продолжила усиленный карантин в Львове до 19 апреля.