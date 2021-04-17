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Наєв: Сил ЗСУ цілком достатньо для реагування на дії РФ

Субота, 17 квітня 2021, 00:45
Наєв: Сил ЗСУ цілком достатньо для реагування на дії РФ

Наразі є три сценарії дій російських військ – за всіма відпрацьовані заходи реагування.

Джерело: командувач об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв у "Свобода слова Савіка Шустера"

Деталі: Зазначається, що є три сценарії дій військ РФ. Перший, зокрема, стосується демонстрації сили. Другий варіант – отримання військовим шляхом дніпровської води. Третій варіант стосується загострення в районі проведення ООС і проведення локальних військових дій в напрямку наших позицій.

За всіма сценаріями відпрацьовані відповідні заходи реагування. Уточнюється, всі плани відпрацьовані без залучення ЗС наших союзників. За словами Наєва, "в разі загострення ми очікуємо збільшення матеріально-технічної допомоги, а сил ЗСУ і інших складових сектору безпеки і оборони цілком достатньо".

Передісторія: До кордонів України та у тимчасово окупований Крим Росія вже перекинула 16 батальйонно-тактичних груп мотострілків, танкістів та десантників з Південного, Західного та Центрального військових округів Росії та "ВДВ РФ". Залежно від роду військ, це може означати загальне зосередження 11-14 тисяч російських військових.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбас
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