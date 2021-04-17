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Наев: Сил ВСУ вполне достаточно для реагирования на действия РФ

Суббота, 17 апреля 2021, 00:45

Сейчас есть три сценария действий российских войск - по всем отработаны меры реагирования.

Источник: командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в "Свобода слова Савика Шустера"

Детали: Отмечается, что есть три сценария действий войск РФ. Первый, в частности, касается демонстрации силы. Второй вариант - получение военным путем днепровской воды. Третий вариант касается обострения в районе проведения ООС и проведение локальных военных действий в направлении наших позиций.

По словам Наева, по трем сценариям отработанные соответствующие меры реагирования. Уточняется, все планы отработаны без привлечения ВС наших союзников. По словам Наева, "в случае обострения мы ожидаем увеличение материально-технической помощи, а сил ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны вполне достаточно".

Предыстория: К границам Украины и во временно оккупированный Крым Россия уже перебросила 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и "ВДВ РФ". В зависимости от рода войск, это может означать общее сосредоточение 11-14 тысяч российских военных.

Темы: РосcияДонбасс


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