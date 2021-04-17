Наев: Сил ВСУ вполне достаточно для реагирования на действия РФ

Сейчас есть три сценария действий российских войск - по всем отработаны меры реагирования.

Источник: командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в "Свобода слова Савика Шустера"

Детали: Отмечается, что есть три сценария действий войск РФ. Первый, в частности, касается демонстрации силы. Второй вариант - получение военным путем днепровской воды. Третий вариант касается обострения в районе проведения ООС и проведение локальных военных действий в направлении наших позиций.

По всем сценариям отработаны соответствующие меры реагирования. Уточняется, все планы отработаны без привлечения ВС наших союзников. По словам Наева, "в случае обострения мы ожидаем увеличение материально-технической помощи, а сил ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны вполне достаточно".

Предыстория: К границам Украины и во временно оккупированный Крым Россия уже перебросила 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и "ВДВ РФ". В зависимости от рода войск, это может означать общее сосредоточение 11-14 тысяч российских военных.