Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Очільник МОЗ Киргизстану допустив лікування COVID-19 аконітом — він отруйний

Субота, 17 квітня 2021, 02:45
Очільник МОЗ Киргизстану допустив лікування COVID-19 аконітом — він отруйний

Міністр охорони здоров'я і соціального розвитку Киргизстану Алимкадир Бейшеналієв на пресконференції на очах у журналістів вжив відвар аконіту – він стверджує, що так можна лікувати від коронавірусу.

Джерело: "Радио Азаттык"

Деталі: Перед цим Бейшеналієв заявив, що чинний президент Киргизстану Садир Жапаров 2 березня 2020 року написав на той час президентові Сооронбаю Жеенбекові лист про те, що аконіт (іссик-кульський корінь) нібито можна застосовувати для лікування різних хвороб, зокрема коронавірусу.

За словами міністра, батько Жапарова навчив його розраховувати дозу і застосовувати цей корінь.

Пряма мова Бейшеналієва: "Я кожен день просив президента (Жапарова), щоб він сам визначав дозу. Ми кип'ятили іссик-кульський корінь і давали пацієнтам настій. У кого була легка форма коронавірусу, у тих після вживання цього настою хвороба відразу проходила. Пацієнти з тяжкою формою брали настій кілька днів. Його потрібно пити в гарячому вигляді".

Деталі: Бейшеналієв заявив, що таким методом вилікувалися вже близько 300 пацієнтів, і додав, що "єдина людина, яка зараз визначає дозу кореня в цьому напої, - це президент".

У Всесвітній організації охорони здоров'я з обережністю поставилися до заяви Бейшеналієва, зазначивши, що не мають даних про ефективність і безпеку аконіту для лікування COVID-19. У ВООЗ підкреслили, що препарат, який не пройшов клінічних досліджень, не може бути зареєстрований і рекомендований для широкого використання населенням.

Довідково. Аконіт (іссик-кульський корінь) - вкрай отруйна рослина. Навіть зовнішнє застосування її в медицині неприпустиме і небезпечне для життя.

"Українська правда" в Threads

Теми: Киргизстанкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Киргизстан
Киргизькому найманцю дали 10 років в’язниці за участь у війні проти України
Подалі від російської: у Киргизстані підтримали перше читання закону про держмову
Низка банків Киргизстану припиняють обслуговувати російські картки "Мір"
Останні новини
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
Усі новини...
Реклама: