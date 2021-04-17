Очільник МОЗ Киргизстану допустив лікування COVID-19 аконітом — він отруйний

Міністр охорони здоров'я і соціального розвитку Киргизстану Алимкадир Бейшеналієв на пресконференції на очах у журналістів вжив відвар аконіту – він стверджує, що так можна лікувати від коронавірусу.

Джерело: "Радио Азаттык"

Деталі: Перед цим Бейшеналієв заявив, що чинний президент Киргизстану Садир Жапаров 2 березня 2020 року написав на той час президентові Сооронбаю Жеенбекові лист про те, що аконіт (іссик-кульський корінь) нібито можна застосовувати для лікування різних хвороб, зокрема коронавірусу.

За словами міністра, батько Жапарова навчив його розраховувати дозу і застосовувати цей корінь.

Пряма мова Бейшеналієва: "Я кожен день просив президента (Жапарова), щоб він сам визначав дозу. Ми кип'ятили іссик-кульський корінь і давали пацієнтам настій. У кого була легка форма коронавірусу, у тих після вживання цього настою хвороба відразу проходила. Пацієнти з тяжкою формою брали настій кілька днів. Його потрібно пити в гарячому вигляді".

Деталі: Бейшеналієв заявив, що таким методом вилікувалися вже близько 300 пацієнтів, і додав, що "єдина людина, яка зараз визначає дозу кореня в цьому напої, - це президент".

У Всесвітній організації охорони здоров'я з обережністю поставилися до заяви Бейшеналієва, зазначивши, що не мають даних про ефективність і безпеку аконіту для лікування COVID-19. У ВООЗ підкреслили, що препарат, який не пройшов клінічних досліджень, не може бути зареєстрований і рекомендований для широкого використання населенням.

Довідково. Аконіт (іссик-кульський корінь) - вкрай отруйна рослина. Навіть зовнішнє застосування її в медицині неприпустиме і небезпечне для життя.