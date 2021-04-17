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Глава Минздрава Кыргызстана допустил лечения COVID-19 аконитом — он ядовит

Суббота, 17 апреля 2021, 02:45
Глава Минздрава Кыргызстана допустил лечения COVID-19 аконитом — он ядовит

Министр здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алимкадир Бейшеналиев на пресс-конференции на глазах у журналистов принял отвар аконита - он утверждает, что так можно лечить от коронавируса.

Источник: "Радио Азаттык"

Детали: Перед этим Бейшеналиев заявил, что действующий президент Кыргызстана Садыр Жапаров 2 марта 2020 года написал в то время президенту Сооронбаю Жеенбекову письмо о том, что аконит (иссык-кульский корень) якобы можно применять для лечения различных болезней, в частности коронавируса.

По словам министра, отец Жапарова научил его рассчитывать дозу и применять этот корень.

Прямая речь Бейшеналиева: "Я каждый день просил президента (Жапарова), чтобы он сам определял дозу. Мы кипятили иссык-кульский корень и давали пациентам настой. У кого была легкая форма коронавируса, в тех после употребления этого настоя болезнь сразу проходила. Пациенты с тяжелой формой принимали настой несколько дней. Его нужно пить в горячем виде ".

Детали: Бейшеналиев заявил, что таким методом вылечились уже около 300 пациентов, и добавил, что "единственный человек, который сейчас определяет дозу корня в этом напитке, - это президент".

Во Всемирной организации здравоохранения с осторожностью отнеслись к заявлению Бейшеналиева, отметив, что не располагают данными об эффективности и безопасности аконита для лечения COVID-19. В ВОЗ подчеркнули, что препарат, который не прошел клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением.

Справка. Аконит (иссык-кульский корень) - крайне ядовитое растение. Даже наружное применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни.

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Темы: Кыргызстанкоронавирус
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