COVID-19: За час пандемії у світі загинули 3 мільйони людей
За добу 15 квітня у світі зареєстрували 830 052 нові випадки COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема, 233 943 нові випадки – в Індії, 81 773 – у США, 76 249 – у Бразилії.
Крім того, 63 082 хворих зафіксували в Туреччині, а 36 442 – у Франції.
За добовою кількістю нових хворих Україна, де захворіли 17 479 осіб, на 10 місці серед країн світу – між Польщею, де 17 847 хворих, та Колумбією, де 16 703. Серед європейських країн Україна – на 4 місці за цим показником.
За добу у світі померли 12 514 хворих. За щоденною кількістю смертей Україна – на 5 місці у світі, а в Європі – на 2.
Кількість загиблих від коронавірусу у світі за весь час пандемії сягнула 3 млн.
Хворіють 18 млн, однак уже одужали 119,3 млн.
Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП
Нагадаємо: 15 квітня в Україні:
- підтвердили 17 479 нових випадків COVID-19
- госпіталізували 4 348 осіб;
- померли 438 осіб;
- одужали 12 054 особи.