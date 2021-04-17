COVID-19: За час пандемії у світі загинули 3 мільйони людей

За добу 15 квітня у світі зареєстрували 830 052 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, 233 943 нові випадки – в Індії, 81 773 – у США, 76 249 – у Бразилії.

Крім того, 63 082 хворих зафіксували в Туреччині, а 36 442 – у Франції.

За добовою кількістю нових хворих Україна, де захворіли 17 479 осіб, на 10 місці серед країн світу – між Польщею, де 17 847 хворих, та Колумбією, де 16 703. Серед європейських країн Україна – на 4 місці за цим показником.

За добу у світі померли 12 514 хворих. За щоденною кількістю смертей Україна – на 5 місці у світі, а в Європі – на 2.

Кількість загиблих від коронавірусу у світі за весь час пандемії сягнула 3 млн.

Хворіють 18 млн, однак уже одужали 119,3 млн.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 15 квітня в Україні: