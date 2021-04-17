COVID-19: За время пандемии в мире погибли 3 миллиона человек

За сутки 15 апреля во мире зарегистрировали 830 052 новых случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, 233 943 новых случая - в Индии, 81 773 - в США, 76 249 - в Бразилии.

Кроме того, 63 082 больных зафиксировали в Турции, а 36 442 - во Франции.

По суточному количеству новых больных Украина, где заболели 17 479 человек, на 10 месте среди стран мира - между Польшей, где 17 847 больных, и Колумбией, где 16 703. Среди европейских стран Украина - на 4 месте по этому показателю.

За сутки в мире умерли 12 514 больных. По ежедневному количеству смертей Украина - на 5 месте в мире, а в Европе - на 2.

Количество погибших от коронавируса в мире за все время пандемии достигло 3 млн.

Болеют 18 млн, однако уже выздоровели 119,3 млн.

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Напомним: 15 апреля в Украине: