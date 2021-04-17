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Гібридні війська РФ здійснили обстріл неподалік Водяного, втрат немає

Субота, 17 квітня 2021, 08:15

Станом на 7 годину ранку, 17 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Джерело: ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Так, неподалік Водяного, що на Донеччині, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У штабі зазначили, що внаслідок цього обстрілу бойових втрат серед військових немає.

Дослівно: "Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню".

Українська правда
Теми: війнаДонбасООС


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