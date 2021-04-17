Гибридные войска РФ осуществили обстрел вблизи Водяного, потерь нет

По состоянию на 7 утра, 17 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Источник: утренняя сводка штаба ООС

Детали: Так, неподалеку Водяного, что в Донецкой области, враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

В штабе отметили, что в результате этого обстрела боевых потерь среди военных нет.

Дословно: "Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня".