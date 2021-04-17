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В Україні майже 15 тисяч нових заражень Covid, найбільше – на Харківщині

Субота, 17 квітня 2021, 08:39

У п'ятницю, 16 квітня, в країні виявили 14 984 заражених Covid, 440 хворих померли.

Джерело: міністр охорони здоров'я Маским Степанов у Facebook

Деталі: Серед 14 984 нових випадків - 606 дітей та 276 медпрацівників.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4100 людей, одужали 9736 осіб, летальних випадків – 440.

Степанов звітує про 105 215 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213).

16 квітня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1112), Харківській (1386), Дніпропетровській (1169), Одеській (1097) та Київській (965) областях.

Нагадаємо: У четвер в Україні підтвердили 17479 нових випадків COVID, 438 людини померли.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Українська правда
Теми: коронавірусКиївепідемія


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