В Україні майже 15 тисяч нових заражень Covid, найбільше – на Харківщині

У п'ятницю, 16 квітня, в країні виявили 14 984 заражених Covid, 440 хворих померли.

Джерело: міністр охорони здоров'я Маским Степанов у Facebook

Деталі: Серед 14 984 нових випадків - 606 дітей та 276 медпрацівників.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4100 людей, одужали 9736 осіб, летальних випадків – 440.

Степанов звітує про 105 215 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213).

16 квітня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1112), Харківській (1386), Дніпропетровській (1169), Одеській (1097) та Київській (965) областях.

Нагадаємо: У четвер в Україні підтвердили 17479 нових випадків COVID, 438 людини померли.

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