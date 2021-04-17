В Украине почти 15 тысяч новых заражений Covid, больше всего – на Харьковщине
В пятницу, 16 апреля, в стране обнаружили еще 14 984 зараженных Covid, 440 заболевших скончались.
Источник: министр здравоохранения Маским Степанов в Facebook
Детали: Среди 14 984 новых случаев - 606 детей и 276 медработников.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 4100 человек, выздоровели 9736 человек, летальных исходов - 440.
Степанов отчитался о 105 215 тестах в сутки (в частности методом ПЦР - 45875, методом ИФА - 20127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39213).
16 апреля наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.
Напомним: В четверг в Украине подтвердили 17479 новых случаев COVID, 438 человека умерли.
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