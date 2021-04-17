Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине почти 15 тысяч новых заражений Covid, больше всего – на Харьковщине

Суббота, 17 апреля 2021, 08:39
В Украине почти 15 тысяч новых заражений Covid, больше всего – на Харьковщине

В пятницу, 16 апреля, в стране обнаружили еще 14 984 зараженных Covid, 440 заболевших скончались.

Источник: министр здравоохранения Маским Степанов в Facebook

Детали: Среди 14 984 новых случаев - 606 детей и 276 медработников.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 4100 человек, выздоровели 9736 человек, летальных исходов - 440.

Степанов отчитался о 105 215 тестах в сутки (в частности методом ПЦР - 45875, методом ИФА - 20127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39213).

16 апреля наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.

Напомним: В четверг в Украине подтвердили 17479 новых случаев COVID, 438 человека умерли.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
Все новости...
Реклама: