В Украине почти 15 тысяч новых заражений Covid, больше всего – на Харьковщине

В пятницу, 16 апреля, в стране обнаружили еще 14 984 зараженных Covid, 440 заболевших скончались.

Источник: министр здравоохранения Маским Степанов в Facebook

Детали: Среди 14 984 новых случаев - 606 детей и 276 медработников.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 4100 человек, выздоровели 9736 человек, летальных исходов - 440.

Степанов отчитался о 105 215 тестах в сутки (в частности методом ПЦР - 45875, методом ИФА - 20127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39213).

16 апреля наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.

Напомним: В четверг в Украине подтвердили 17479 новых случаев COVID, 438 человека умерли.

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