Артилерійські та десантні кораблі РФ зайшли у Чорне море
Субота, 17 квітня 2021, 09:29
Росія перекинула в Чорне море 15 кораблів Каспійської флотилії, офіційно метою заходу в акваторію є навчання.
Джерело: РИА Новости
Деталі: Російські ЗМІ пишуть, що Росія переводить "на навчання в Чорне море" десантні і артилерійські кораблі Каспійської флотилії.
Дослівно: "П'ятнадцять кораблів Каспійської флотилії завершили перехід в Чорне море, де візьмуть участь в навчаннях".
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Росія перебазувала штурмовики Су-25СМЗ зі Ставропольського краю на аеродроми захопленого нею Криму.