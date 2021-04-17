Артилерійські та десантні кораблі РФ зайшли у Чорне море

Росія перекинула в Чорне море 15 кораблів Каспійської флотилії, офіційно метою заходу в акваторію є навчання.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Російські ЗМІ пишуть, що Росія переводить "на навчання в Чорне море" десантні і артилерійські кораблі Каспійської флотилії.

Дослівно: "П'ятнадцять кораблів Каспійської флотилії завершили перехід в Чорне море, де візьмуть участь в навчаннях".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Росія перебазувала штурмовики Су-25СМЗ зі Ставропольського краю на аеродроми захопленого нею Криму.