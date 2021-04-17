Росія перекинула в Крим штурмовики

Росія перебазувала штурмовики Су-25СМЗ зі Ставропольського краю на аеродроми тимчасово окупованого Криму.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Південного військового округу в РФ

Деталі: Зазначається, що над акваторією Чорного моря відбудуться навчання з пусками ракет і бомбометанням. Там буде більше півсотні російських винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків. Мова йде про винищувачі Су-27СМ і Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М і Су-34 і штурмовики Су-25СМЗ.

Зазначається, що ескадрилью Су-25СМЗ з Криму перекинули на полігон "Ашулук" в Астраханській області.

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