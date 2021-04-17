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Росія перекинула в Крим штурмовики

Субота, 17 квітня 2021, 07:24

Росія перебазувала штурмовики Су-25СМЗ зі Ставропольського краю на аеродроми тимчасово окупованого Криму.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Південного військового округу в РФ

Деталі: Зазначається, що над акваторією Чорного моря відбудуться навчання з пусками ракет і бомбометанням. Там буде більше півсотні російських винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків. Мова йде про винищувачі Су-27СМ і Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М і Су-34 і штурмовики Су-25СМЗ.

Зазначається, що ескадрилью Су-25СМЗ з Криму перекинули на полігон "Ашулук" в Астраханській області.

Нагадаємо:

  • 14 квітня в акваторію Чорного моря зайшли кораблі військово-морських сил Росії для артилерійської стрільби по надводних і повітряних цілях.
  • 16 квітня стало відомо, що Росія стягнула до окупованого Криму мотострілецькі з'єднання з Кавказу - нібито для виконання навчальних стрільб.

Теми: РосіяКрим


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