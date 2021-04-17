Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія перекинула в Крим штурмовики

Субота, 17 квітня 2021, 07:24
Росія перекинула в Крим штурмовики

Росія перебазувала штурмовики Су-25СМЗ зі Ставропольського краю на аеродроми тимчасово окупованого Криму.

Джерело: російський Інтерфакс з посиланням на пресслужбу Південного військового округу в РФ

Деталі: Зазначається, що над акваторією Чорного моря відбудуться навчання з пусками ракет і бомбометанням. Там буде більше півсотні російських винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків. Мова йде про винищувачі Су-27СМ і Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М і Су-34 і штурмовики Су-25СМЗ.

Зазначається, що ескадрилью Су-25СМЗ з Криму перекинули на полігон "Ашулук" в Астраханській області.

Нагадаємо:

  • 14 квітня в акваторію Чорного моря зайшли кораблі військово-морських сил Росії для артилерійської стрільби по надводних і повітряних цілях.
  • 16 квітня стало відомо, що Росія стягнула до окупованого Криму мотострілецькі з'єднання з Кавказу - нібито для виконання навчальних стрільб.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Співробітники ФСБ затримали українського консула
Артилерійські та десантні кораблі РФ зайшли у Чорне море
У США прокоментували відповідь Москви на санкції: “Гідна жалю”
НАТО про блокування Росією Чорного моря: Невиправданий крок
Останні новини
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
Усі новини...
Реклама: