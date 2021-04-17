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Артиллерийские и десантные корабли РФ зашли в Черное море

Суббота, 17 апреля 2021, 09:29

Россия перебросила в Черное море 15 кораблей Каспийской флотилии, официально целью захода в акваторию являются учения.

Источник: РИА Новости

Детали: Российские СМИ пишут, что "Россия переводит на учения в Черное море" десантные и артиллерийские корабли Каспийской флотилии.

Дословно: "Пятнадцать кораблей Каспийской флотилии завершили переход в Черное море, где примут участие в учениях".

Напомним: Ранее сообщалось, что Россия перебазировала штурмовики Су-25СМЗ из Ставропольского края на аэродромы захваченного ею Крыма.

Темы: оккупацияКрымРосcияЧерное море


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