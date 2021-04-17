Артиллерийские и десантные корабли РФ зашли в Черное море
Суббота, 17 апреля 2021, 09:29
Россия перебросила в Черное море 15 кораблей Каспийской флотилии, официально целью захода в акваторию являются учения.
Источник: РИА Новости
Детали: Российские СМИ пишут, что "Россия переводит на учения в Черное море" десантные и артиллерийские корабли Каспийской флотилии.
Дословно: "Пятнадцать кораблей Каспийской флотилии завершили переход в Черное море, где примут участие в учениях".
Напомним: Ранее сообщалось, что Россия перебазировала штурмовики Су-25СМЗ из Ставропольского края на аэродромы захваченного ею Крыма.