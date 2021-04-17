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Співробітники ФСБ затримали українського консула

Субота, 17 квітня 2021, 09:46
Співробітники ФСБ затримали українського консула

У суботу з'явилася інформація, що Федеральна служба безпеки Росії затримала консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка.

Джерело: повідомлення ФСБ

Деталі: Повідомляється, що ФСБ затримала у Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

Відзначається, що діяльність затриманого "ворожа по відношенню до Росії і не сумісна зі статусом дипломатичного працівника".

Дослівно: "Федеральною службою безпеки Російської Федерації 16 квітня 2021 року в місті Санкт-Петербурзі в ході зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії, затриманий на місці злочину український дипломат - консул генерального консульства України в  місті Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк.

До іноземного дипломату будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права".

Олександр Сосонюк
Олександр Сосонюк

Оновлено: Співробітника генерального консульства України у Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка затримували на кілька годин, наразі його відпустили.

Позиція України: У МЗС наголосили, що ближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на затримання Сосонюка.

Українська правда

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Теми: ФСБРосіядипломатичні відносиниУкраїна
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