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Затримання українського дипломата в Росії: МЗС обіцяє відповідну реакцію

Субота, 17 квітня 2021, 11:27
Затримання українського дипломата в Росії: МЗС обіцяє відповідну реакцію
Олександр Сосонюк

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що раніше затриманий ФСБ український консул вже перебуває у дипломатичній установі, при цьому дії Москви назвали провокативними.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко

Деталі: У відомстві уточнили, що обставини затримання Олександра Сосонюка досі з'ясовують.  

Пряма мова: Чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії. Російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Зараз він знаходиться в українській дипустанові. Обставини затримання з'ясовуються. Ближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на вказану провокацію з урахуванням існуючої практики".

Нагадаємо: У суботу стало відомо, що Федеральна служба безпеки Росії затримала Олександра Сосонюка - консула Генерального консульства України.

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Теми: дипломатичні відносиниРосіяУкраїнаФСБ
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