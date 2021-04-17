Затримання українського дипломата в Росії: МЗС обіцяє відповідну реакцію

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що раніше затриманий ФСБ український консул вже перебуває у дипломатичній установі, при цьому дії Москви назвали провокативними.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко

Деталі: У відомстві уточнили, що обставини затримання Олександра Сосонюка досі з'ясовують.

Пряма мова: Чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії. Російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Зараз він знаходиться в українській дипустанові. Обставини затримання з'ясовуються. Ближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на вказану провокацію з урахуванням існуючої практики".

Нагадаємо: У суботу стало відомо, що Федеральна служба безпеки Росії затримала Олександра Сосонюка - консула Генерального консульства України.