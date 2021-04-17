Сотрудники ФСБ задержали украинского консула

В субботу появилась информация, что Федеральная служба безопасности России задержала консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.

Источник: сообщение ФСБ

Детали: Сообщается, что ФСБ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Отмечается, что деятельность задержанного "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника".

Дословно: "Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк".

К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Александр Сосонюк

Обновлено: Сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка задерживали на несколько часов, на данный момент его уже отпустили.

Позиция Украины: В МЗС отметили, что в ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на произошедшее.