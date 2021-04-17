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Задержание украинского дипломата в России: МИД обещает ответную реакцию

Суббота, 17 апреля 2021, 11:27
Задержание украинского дипломата в России: МИД обещает ответную реакцию
Александр Сосонюк

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что ранее задержанный ФСБ украинский консул уже находится в дипломатическом учреждении, при этом действия Москвы назвали провокационными.

Источник: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко

Детали: В ведомстве уточнили, что обстоятельства задержания Александра Сосонюка до сих пор выясняют.

Прямая речь: "Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики".

Напомним: В субботу стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала Александра Сосонюка - консула Генерального консульства Украины.

Украинская правда
Темы: дипломатические отношенияРосcияУкраинаФСБ
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