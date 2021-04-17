Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Задержание украинского дипломата в России: МИД обещает ответную реакцию

Суббота, 17 апреля 2021, 11:27

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что ранее задержанный ФСБ украинский консул уже находится в дипломатическом учреждении, при этом действия Москвы назвали провокационными.

Источник: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко

Детали: В ведомстве уточнили, что обстоятельства задержания Александра Сосонюка до сих пор выясняют.

Прямая речь: "Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики".

Напомним: В субботу стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала Александра Сосонюка - консула Генерального консульства Украины.

Украинская правда
Темы: дипломатические отношенияРосcияУкраинаФСБ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Умер украинский писатель и политический деятель Владимир Яворивский

фотоСотрудники ФСБ задержали украинского консула

видеоАмериканцы снова летят на Луну: SpaceХ заключила соглашение с NASA

В Украине почти 15 тысяч новых заражений Covid, больше всего – на Харьковщине

Главные новости пятницы и ночи: Россия против США, вакцинация публичных лиц

Россия перебросила в Крым штурмовики

Все новости...
дипломатические отношения
Сотрудники ФСБ задержали украинского консула
Москва советует послу США ехать в Вашингтон и обещает выслать дипломатов
Латвия выразила протест России из-за вечеринки российского военного атташе
Последние новости
11:49
В Госдепе США назвали эскалацией санкции России
11:36
В правительстве хотят назначить главу Офиса евроинтеграции, которого не было последние 1,5 года
11:27
Задержание украинского дипломата в России: МИД обещает ответную реакцию
11:12
Трейдер Веревского та комбинаты Ахметова получили больше всего возмещения НДС за март
10:40
Умер украинский писатель и политический деятель Владимир Яворивский
10:16
Еще 13 тысяч украинцев сделали прививки против Covid – МОЗ
09:46
фотоСотрудники ФСБ задержали украинского консула
09:29
Артиллерийские и десантные корабли РФ зашли в Черное море
09:04
видеоАмериканцы снова летят на Луну: SpaceХ заключила соглашение с NASA
08:39
В Украине почти 15 тысяч новых заражений Covid, больше всего – на Харьковщине
Все новости...