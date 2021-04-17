В уряді хочуть призначити голову Офісу євроінтеграції, якого не було останніх 1,5 року

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина доручила оголосити та провести конкурс на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Євроінтеграційний портал.

За словами Стефанішиної, своєчасна та результативна інтеграція України з ЄС і НАТО потребує злагодженої роботи фахівців за різними напрямками.

"Критично важлива частина цієї роботи покладена на Урядовий офіс – від експертизи усіх проєктів нормативно-правових актів на відповідність праву ЄС до координації процесу адаптації законодавства. Близько двох років Урядовий офіс надзвичайно потребує доукомплектації штату, і, особливо, обрання сильного менеджера на посаду генерального директора. За відсутності аналогічних за функціями державних структур чи міністерства, інституційно спроможний Урядовий офіс є чи не найважливішою опорою для роботи всієї урядової команди, особливо моєї, як віцепрем'єрки. А також основою реалізації моїх завдань щодо всебічної координації нашого європейського та євроатлантичного руху" – сказала віцепрем’єрка.

Нагадаємо, Ольга Стефанішина була гендиректором Урядового офісу з координації європейської та євроатлантичної інтеграції раніше і покинула цю посаду восени 2019 року, а оголошений Кабміном кадровий конкурс не дав результату. У січні 2020 року ситуація стала критичною: свою посаду покинула також в.о. керівника офісу Юлія Гаряча.

З трьох топ-посадовців УО лишився один, заступник гендиректора Олексій Генчев, який за посадовими обов’язками мав би курувати питання НАТО – а за відсутності колег, став вести всі напрямки.

Дійшло до того, що українському урядові на цю проблему почали публічно натякати у ЄС. Очільниця Групи підтримки України Катаріна Матернова в інтерв’ю ЄП заявила, що "хоче побачити Урядовий офіс із повністю укомплектованим штатом" і розповіла про чотири умови, за яких робота офісу може стати ефективною.

Детальніше про це читайте у статті Врятувати асоціацію: чому урядова євроінтеграція потребує другого дихання.