В правительстве хотят назначить главу Офиса евроинтеграции, которого не было последние 1,5 года

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина поручила объявить и провести конкурс на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Евроинтеграционный портал.

По словам Стефанишиной, своевременная и результативная интеграция Украины с ЕС и НАТО требует слаженной работы специалистов по разным направлениям.

"Критически важная часть этой работы возложена на Правительственный офис - от экспертизы всех проектов нормативно-правовых актов на соответствие праву ЕС к координации процесса адаптации законодательства. Около двух лет Правительственный офис чрезвычайно нуждается доукомплектации штата, и, особенно, избрание сильного менеджера на должность генерального директора. При отсутствии аналогичных по функциям государственных структур или министерства, институционально способен Правительственный офис едва ли не важнейшей опорой для работы всей правительственной команды, особенно моей, как вице-премьера, а также основой реализации моих задач по всесторонней координации нашего европейского и евроатлантического движения ", - сказала вице-премьер.

Напомним, Ольга Стефанишина была гендиректором Правительственного офиса по координации европейской и евроатлантической интеграции ранее и покинула этот пост осенью 2019 года, а объявленный Кабмином кадровый конкурс не дал результата. В января 2020 года ситуация стала критической: свой пост покинула также и.о. руководителя офиса Юлия Горячая.

Из трех топ-чиновников УО остался один, заместитель гендиректора Алексей Генчев, который по должностным обязанностям должен курировать вопросы НАТО - а при отсутствии коллег, стал вести все направления.

Дошло до того, что украинскому правительству на эту проблему начали публично намекать в ЕС. Руководительница Группы поддержки Украины Катарина Матернова в интервью ЕП заявила, что "хочет увидеть Правительственный офис с полностью укомплектованным штатом" и рассказала о четырех условия, при которых работа офиса может стать эффективной.

Подробнее об этом читайте в статье Спасти ассоциации: почему правительственная евроинтеграция требует второго дыхания.