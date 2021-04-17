Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В правительстве хотят назначить главу Офиса евроинтеграции, которого не было последние 1,5 года

Суббота, 17 апреля 2021, 11:36

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина поручила объявить и провести конкурс на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Евроинтеграционный портал.

По словам Стефанишиной, своевременная и результативная интеграция Украины с ЕС и НАТО требует слаженной работы специалистов по разным направлениям.

"Критически важная часть этой работы возложена на Правительственный офис - от экспертизы всех проектов нормативно-правовых актов на соответствие праву ЕС к координации процесса адаптации законодательства. Около двух лет Правительственный офис чрезвычайно нуждается доукомплектации штата, и, особенно, избрание сильного менеджера на должность генерального директора. При отсутствии аналогичных по функциям государственных структур или министерства, институционально способен Правительственный офис едва ли не важнейшей опорой для работы всей правительственной команды, особенно моей, как вице-премьера, а также основой реализации моих задач по всесторонней координации нашего европейского и евроатлантического движения ", - сказала вице-премьер.

Напомним, Ольга Стефанишина была гендиректором Правительственного офиса по координации европейской и евроатлантической интеграции ранее и покинула этот пост осенью 2019 года, а объявленный Кабмином кадровый конкурс не дал результата. В января 2020 года ситуация стала критической: свой пост покинула также и.о. руководителя офиса Юлия Горячая.

Из трех топ-чиновников УО остался один, заместитель гендиректора Алексей Генчев, который по должностным обязанностям должен курировать вопросы НАТО - а при отсутствии коллег, стал вести все направления.

Дошло до того, что украинскому правительству на эту проблему начали публично намекать в ЕС. Руководительница Группы поддержки Украины Катарина Матернова в интервью ЕП заявила, что "хочет увидеть Правительственный офис с полностью укомплектованным штатом" и рассказала о четырех условия, при которых работа офиса может стать эффективной.

Подробнее об этом читайте в статье Спасти ассоциации: почему правительственная евроинтеграция требует второго дыхания.

Темы: евроинтеграция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Умер украинский писатель и политический деятель Владимир Яворивский

фотоСотрудники ФСБ задержали украинского консула

видеоАмериканцы снова летят на Луну: SpaceХ заключила соглашение с NASA

В Украине почти 15 тысяч новых заражений Covid, больше всего – на Харьковщине

Главные новости пятницы и ночи: Россия против США, вакцинация публичных лиц

Россия перебросила в Крым штурмовики

Все новости...
евроинтеграция
Эксперты оценили на четверку с плюсом сотрудничество Украины с ЕС в 2020 году
Шмыгаль: Хотим через 5-10 лет получить членство в ЕС
Дышать по-европейски: Украина вплотную подошла к внедрению системы интегрированных разрешений
Последние новости
11:49
В Госдепе США назвали эскалацией санкции России
11:36
В правительстве хотят назначить главу Офиса евроинтеграции, которого не было последние 1,5 года
11:27
Задержание украинского дипломата в России: МИД обещает ответную реакцию
11:12
Трейдер Веревского та комбинаты Ахметова получили больше всего возмещения НДС за март
10:40
Умер украинский писатель и политический деятель Владимир Яворивский
10:16
Еще 13 тысяч украинцев сделали прививки против Covid – МОЗ
09:46
фотоСотрудники ФСБ задержали украинского консула
09:29
Артиллерийские и десантные корабли РФ зашли в Черное море
09:04
видеоАмериканцы снова летят на Луну: SpaceХ заключила соглашение с NASA
08:39
В Украине почти 15 тысяч новых заражений Covid, больше всего – на Харьковщине
Все новости...