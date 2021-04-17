Офіційні представники Литви й Польщі їдуть на Донбас

Наступного тижня віце-маршал Польщі Малгожата Госевська та віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударґас мають відвідати східні регіони України, щоб оцінити ситуацію, яка склалася на Донбасі.

Джерело: повідомлення на сайті Верховної Ради

Деталі: Під час поїздки до представників ЄС приєднається перший заступник голови українського парламенту Руслан Стефанчук.

Під час зустрічі сторони обговорять важливі питання, серед яких – можливість якнайшвидшого врегулювання воєнного конфлікту між Україною та Росією.

Дослівно: "Європейські посадовці зможуть на власні очі побачити та дати оцінку ситуації на сході України".