Официальные представители Литвы и Польши едут на Донбасс

На следующей неделе вице-маршал Польши Малгожата Госевска и вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас должны посетить восточные регионы Украины, чтобы оценить сложившуюся на Донбассе ситуацию.

Источник: сообщение на сайте Верховной Рады

Детали: Во время поездки к представителям ЕС присоединится первый заместитель главы украинского парламента Руслан Стефанчук.

Во время встречи стороны обсудят важные вопросы, среди которых - возможность скорейшего урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией.

Дословно: "Европейские чиновники смогут воочию увидеть и дать оценку ситуации на востоке Украины".