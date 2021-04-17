Официальные представители Литвы и Польши едут на Донбасс
Суббота, 17 апреля 2021, 15:18
На следующей неделе вице-маршал Польши Малгожата Госевска и вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас должны посетить восточные регионы Украины, чтобы оценить сложившуюся на Донбассе ситуацию.
Источник: сообщение на сайте Верховной Рады
Детали: Во время поездки к представителям ЕС присоединится первый заместитель главы украинского парламента Руслан Стефанчук.
Во время встречи стороны обсудят важные вопросы, среди которых - возможность скорейшего урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией.
Дословно: "Европейские чиновники смогут воочию увидеть и дать оценку ситуации на востоке Украины".
Украинская правда