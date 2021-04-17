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Официальные представители Литвы и Польши едут на Донбасс

Суббота, 17 апреля 2021, 15:18

На следующей неделе вице-маршал Польши Малгожата Госевска и вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас должны посетить восточные регионы Украины, чтобы оценить сложившуюся на Донбассе ситуацию.

Источник: сообщение на сайте Верховной Рады

Детали: Во время поездки к представителям ЕС присоединится первый заместитель главы украинского парламента Руслан Стефанчук.

Во время встречи стороны обсудят важные вопросы, среди которых - возможность скорейшего урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией.

Дословно: "Европейские чиновники смогут воочию увидеть и дать оценку ситуации на востоке Украины".

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаЛитваПольшаООС


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