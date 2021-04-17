Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Джемілєв заявив, що Єрмак радив йому вийти з "ЄС"

Субота, 17 квітня 2021, 16:48

Лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак радив йому вийти з фракції "Європейська солідарність", щоб питання кримських татар вирішувалися швидше.

Джерело: Джемілєв в ефірі телеканалу ATR

Дослівно Джемілєв про слова Єрмака: "Якщо ви вийдете з "Європейської солідарності" і створите свою парламентську групу "Крим", ми зможемо швидше вирішувати питання кримських татар".

Деталі: На уточнююче запитання журналіста Джемілєв відповів, що з боку Єрмака це був не ультиматум, а порада.

На питання, що він відповів главі Офісу президента, лідер кримськотатарського народу сказав: "Андрію, я прийшов у політику в 1961-му за 10 років до твого народження. Як ти думаєш, скільки пропозицій мені робили за 60 років?".

За словами Джемілєва, на зустрічі з Єрмаком також був присутній глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. На слова глави ОП він відповів, що те ж саме кримським татарам колись пропонував експрезидент Віктор Янукович.

Українська правда
Теми: ДжемілєвАндрій ЄрмакЄвропейська солідарністькримські татари


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна також висилає російського дипломата

Джемілєв заявив, що Єрмак радив йому вийти з "ЄС"

Від COVID почали щеплювати поліцейських і прикордонників

Росія висилає українського дипломата

мапиПогода: насувається холодний циклон, можливі заморозки

На Львівщині після Covid-щеплення помер чоловік

Усі новини...
Джемілєв
Джемілєв про заборону в'їзду до Криму: До 2034 року не буде ні мене, ні окупації
Окупанти заборонили Джемілєву в'їзд до Криму до 2034 року
Джо Байден може взяти участь у саміті Кримської платформи – Джемілєв
Останні новини
17:57
На Донеччині окупанти поранили бійця ООС
17:52
Україна також висилає російського дипломата
17:34
Після зустрічі з Зеленським Макрон поговорить із Путіним
17:16
У Британії почалася церемонія поховання принца Філіпа
17:01
Ексглаву МВС Італії судитимуть за незаконне затримання мігрантів
16:48
Джемілєв заявив, що Єрмак радив йому вийти з "ЄС"
16:21
Від COVID почали щеплювати поліцейських і прикордонників
15:56
В Урядовому офісі євроінтеграції бракує половини експертів
15:52
Внутрішні авіаперевезення в Китаї у березні перевершили обсяг, який був до пандемії
15:30
Росія висилає українського дипломата
Усі новини...