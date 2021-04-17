Джемілєв заявив, що Єрмак радив йому вийти з "ЄС"

Лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак радив йому вийти з фракції "Європейська солідарність", щоб питання кримських татар вирішувалися швидше.

Джерело: Джемілєв в ефірі телеканалу ATR

Дослівно Джемілєв про слова Єрмака: "Якщо ви вийдете з "Європейської солідарності" і створите свою парламентську групу "Крим", ми зможемо швидше вирішувати питання кримських татар".

Деталі: На уточнююче запитання журналіста Джемілєв відповів, що з боку Єрмака це був не ультиматум, а порада.

На питання, що він відповів главі Офісу президента, лідер кримськотатарського народу сказав: "Андрію, я прийшов у політику в 1961-му за 10 років до твого народження. Як ти думаєш, скільки пропозицій мені робили за 60 років?".

За словами Джемілєва, на зустрічі з Єрмаком також був присутній глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. На слова глави ОП він відповів, що те ж саме кримським татарам колись пропонував експрезидент Віктор Янукович.