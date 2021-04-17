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Джемилев заявил, что Ермак советовал ему выйти из "ЕС"

Суббота, 17 апреля 2021, 16:48

Лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак советовал ему выйти из фракции "Европейская солидарность", чтобы вопросы крымских татар решались быстрее.

Источник: Джемилев в эфире телеканала ATR

Дословно Джемилев о словах Ермака: "Если вы выйдете из "Европейской солидарности" и создадите свою парламентскую группу "Крым", мы сможем быстрее решать вопросы крымских татар".

Детали: На уточняющий вопрос журналиста Джемилев ответил, что со стороны Ермака это был не ультиматум, а совет.

На вопрос, что он ответил главе Офиса президента, лидер крымскотатарского народа сказал: "Андрей, я пришел в политику в 1961-м за 10 лет до твоего рождения. Как ты думаешь, сколько предложений мне делали за 60 лет?".

По словам Джемилева, на встрече с Ермаком также присутствовал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. На слова главы ОП он ответил, что то же самое крымским татарам когда-то предлагал экс-президент Виктор Янукович.

Украинская правда
Темы: ДжемилевАндрей ЕрмакЕвропейская солидарностькрымские татары


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