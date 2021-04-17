Джемилев заявил, что Ермак советовал ему выйти из "ЕС"
Лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак советовал ему выйти из фракции "Европейская солидарность", чтобы вопросы крымских татар решались быстрее.
Источник: Джемилев в эфире телеканала ATR
Дословно Джемилев о словах Ермака: "Если вы выйдете из "Европейской солидарности" и создадите свою парламентскую группу "Крым", мы сможем быстрее решать вопросы крымских татар".
Детали: На уточняющий вопрос журналиста Джемилев ответил, что со стороны Ермака это был не ультиматум, а совет.
На вопрос, что он ответил главе Офиса президента, лидер крымскотатарского народа сказал: "Андрей, я пришел в политику в 1961-м за 10 лет до твоего рождения. Как ты думаешь, сколько предложений мне делали за 60 лет?".
По словам Джемилева, на встрече с Ермаком также присутствовал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. На слова главы ОП он ответил, что то же самое крымским татарам когда-то предлагал экс-президент Виктор Янукович.