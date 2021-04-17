У ФСБ Росії заявили, що спільно з КДБ Білорусі затримали двох білоруських громадян, які планували на батьківщині військовий переворот із залученням українських націоналістів.

Джерело: ФСБ РФ

Дослівно: "Федеральною службою безпеки Російської Федерації спільно з Комітетом державної безпеки Республіки Білорусь в результаті проведеної спецоперації припинено протиправну діяльність Зянковича Юрія Леонідовича, який має подвійне громадянство США і Республіки Білорусь, і громадянина РБ Федути Олександра Йосиповича, які планували здійснення військового перевороту в Білорусії за відпрацьованим сценарієм "кольорових революцій" із залученням місцевих і українських націоналістів, а також фізичне усунення президента А. Лукашенка".

Деталі: Як відзначили в ФСБ, від білоруських партнерів стало відомо про те, що в приватних чатах одного з месенджерів "ідеологи білоруської радикальної опозиції" Зянкович і Федута організували обговорення плану збройного заколоту в Білорусії і вирішили провести в Москві особисту зустріч із використанням доступних їм заходів конспірації з опозиційно налаштованими генералами ЗС республіки.

Дослівно: "Після прибуття Зянковича до Москви після проведених консультацій у США і Польщі намічена зустріч відбулася в окремому кабінеті одного зі столичних ресторанів. В ході зустрічі змовники заявили "білоруським генералам", що для успішної реалізації їх задуму необхідно фізичне усунення практично всієї верхівки керівництва республіки.

Вони докладно виклали план військового перевороту, що зокрема включає захоплення радіо і телецентрів для трансляції їх звернення до народу, блокування в столиці республіки лояльних діючій владі підрозділів внутрішніх військ та ОМОНу. Готувалося повне відключення енергосистеми Білорусі для утруднення дій силових і правоохоронних структур. Передбачалося, що активну фазу почнуть якісь збройні формування ("партизани"), що знаходяться на т.зв. "прихованих базах".

Кінцевою метою було зміна конституційного ладу зі скасуванням посади президента і покладанням керівництва країною на "Комітет національного примирення". При цьому Зянкович планував стати "куратором" парламенту країни і правової системи, а Федута хотів займатися політичною реформою й ідеологічною роботою".

Більше деталей: За даними ФСБ, датою здійснення військового перевороту опозиціонери обрали день проведення параду Перемоги в Мінську 9 травня.

Відзначається, що після документування зазначеної зустрічі змовники були "затримані російськими органами безпеки і передані білоруським партнерам".

Відносно Зянковича і Федути слідчими органами Білорусії розслідується кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого статтею 357 (змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади) КК РБ.