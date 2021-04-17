Лукашенко заявив про підготовку замаху на нього й дітей, звинуватив США

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і його синів замаху, в якій задіяні спецслужби США.

Джерело: Лукашенко під час спілкування з журналістами, повідомляє БЕЛТА з посиланням на Telegram-канал "Пул Першого"

Пряма мова: "Чому я мовчав – про себе, про сім'ю, про дітей не хочеться говорити. Але вони взялися за дітей. У планах захоплення дитини одної, другої, як вийде. Посадимо в льох. До речі, в Гомельській області льох підготували.

Ми затримали групу, вони провели, показали, як це все планували. Потім ми виявили роботу явно іноземних спецслужб. Скоріш за все, Центрального розвідувального управління, ФБР, не знаю, хто там з американців працював... Ми контролювали їх, наступна група після Автуховича відомого і інших, не хочу прізвища називати, виявили їх бажання з'явитися в Мінськ і вже зайнятися організацією замаху на президента і дітей".

Деталі: Лукашенко також анонсував одне з найбільш принципових його рішень.

"Найближчим часом, я прийняв рішення, ми його зараз формалізуємо, я озвучу. Це буде одне з принципових моїх рішень за чверть століття президентства. Це буде дуже серйозно. Тому навіть якщо мене не буде, по-народному кажучи, "тільки через мій труп", у них нічого не вийде. Я прийняв рішення. Зараз мені треба його формалізувати. Це буде, скоріш за все, декрет президента", - заявив він.

Лукашенко заявив, що відповідними каналами була попереджена Росія та інші, щоб були в курсі. "Не дай боже – відповідь буде найжорсткішою", – сказав він.

Також самопроголошений президент розповів, що людей, які планували замах, затримали в Москві за допомогою ФСБ.

"Із США прилетіли – агентура. Прізвище його – якийсь Зенкович (мова про Юрія Зенковича – БЕЛТА). Вони побоялися сюди їхати після того, як ми затримали кілька груп, які сюди зброю звезли, вже в тайники заховали. Вони поїхали до Москви. І хто там ще? Наш був цей – Федута (Олександр Федута – БЕЛТА). Потім стали ширше дивитися – Костусєв (Григорій Костусєв – БЕЛТА) з'явився там, в меншому ступені. Він у Москві не був, ми вийшли на нього тут. І ряд інших".

За словами Лукашенка, керівництву Росії та безпосередньо ФСБ було направлено прохання посприяти в організації затримання в Москві відповідних осіб. "І ми їх там взяли. Виїхала наша група захоплення – 11-12 чоловік", – розповів він.

"Мене дивує інше: чому американці себе так поводять. Адже поставити задачу усунути президента, запам'ятайте, не може ніхто, крім вищого політичного керівництва. Тільки вони, ніякі спецслужби. Я скажу більше. Я вдячний Путіну. Коли він розмовляв із Байденом, він йому поставив це питання. Булькання – і жодної відповіді! Володимир Володимирович мені подзвонив, про це сказав, коли я з Азербайджану прибув", – зазначив Лукашенко.

У той же час, голова КДБ Білорусі Іван Тертель в ефірі телеканалу ОНТ заявив, що комітет недавно завершив багатоступеневу спецоперацію, в результаті якої вдалося запобігти спробам озброєного заколоту в Білорусі і усунення представників влади, в тому числі Лукашенка. Ці події нібито були заплановані на червень-липень цього року.

До складу групи входили білоруські та іноземні громадяни. За оголошеною в сюжеті інформацією, збройний заколот у змовників отримав назву "Тиша".

Пряма мова Тертеля: "Учасники цієї групи детально спланували і приступили до практичної реалізації задуму з фізичного усунення президента Білорусі, членів його сім'ї, організації збройного заколоту з метою захоплення влади насильницьким шляхом".

Що передувало: 16 квітня Лукашенко повідомив, що розраховує 22 квітня зустрітися в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.

2 квітня президент Росії Володимир Путін зателефонував Олександру Лукашенку, з яким обговорювали зовнішні загрози "з західного напрямку" і про взаємодію в сфері пропаганди.