В ФСБ России заявили, что совместно с КГБ Беларуси задержали двух белорусских граждан, которые планировали на родине военный переворот с привлечением украинских националистов.

Источник: ФСБ РФ

Дословно: "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А. Лукашенко".

Детали: Как отметили в ФСБ, от белорусских партнеров стало известно о том, что в приватных чатах одного из мессенджеров "идеологи белорусской радикальной оппозиции" Зянкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики.

Дословно: "По прибытии Зянковича в Москву после проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов. В ходе встречи заговорщики заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики.

Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования ("партизаны"), находящиеся на т.н. "скрытых базах".

Конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". При этом Зянкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой".

Больше деталей: По данным ФСБ, датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая.

Отмечается, что после документирования указанной встречи заговорщики были "задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам".

В отношении Зянковича и Федуты следственными органами Белоруссии расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК РБ.

Что предшествовало: Ранее в субботу самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке на него и его сыновей покушения и причастности к этому спецслужб США.

По его словам, людей, которые планировали покушение, задержали в Москве с помощью ФСБ. "И мы их там взяли. Поехала наша группа захвата – 11-12 человек", - рассказал Лукашенко.

Он также считает, что к подготовке покушения причастно высшее политическое руководство США.