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"Динамо" перемагає "Шахтар" і йде у десятиочковий відрив

Субота, 17 квітня 2021, 21:38
Динамо перемагає Шахтар і йде у десятиочковий відрив

Київське "Динамо" у матчі 22-го туру української Прем`єр-ліги з рахунком 1:0 здолало донецький "Шахтар".

Поєдинок пройшов у суботу 17 квітня у Києві на НСК "Олімпійський".

На старті поєдинку у гірників був момент біля воріт "Динамо", але після удару Манора Соломона м`яч полетів трохи вище воріт. Кияни відповіли ударом від Де Пени, який взяв Анатолій Трубін.

На 34-й хвилині суддя призначає пенальті у ворота "Шахтаря" за фол Маркоса Антоніо на Олександра Андрієвського. Головна арбітриня гри Катерина Монзуль навіть звернулася за допомогою до ВАР, але своє рішення не змінила.

З 11-ти метрів Де Пена пробив у кут воріт Трубіна – 1:0. "Шахтар" на пропущений гол нічим не зумів відповісти, як в кінцівці першого тайму, так і в заключній 45-ти хвилинці.

"Динамо" грало за рахунком, і навіть було гостріше за "Шахтар" в атаці. Під завершення другого тайму в "Шахтаря" були удари Сергія Кривцова та Тете, які не стали небезпечними для Георгія Бущана.

На 88-й хвилині м`яч влучив у руку Денису Попову у штрафному майданчику "Динамо", але Монзуль пенальті не ставить, побачивши перед цим фол гравця "Шахтаря".

За чотири тури до завершення чемпіонату "Динамо" випереджає "Шахтар" на десять пунктів.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол
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