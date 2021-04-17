"Динамо" побеждает "Шахтер" и идет в десятиочковый отрыв

Киевское "Динамо" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги со счетом 1:0 одолело донецкий "Шахтер".

Поединок прошел в субботу 17 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский".

На старте поединка у горняков был момент у ворот "Динамо", но после удара Манора Соломона мяч полетел немного выше ворот. Киевляне ответили ударом от Де Пены, который взял Анатолий Трубин.

На 34-й минуте судья назначает пенальти в ворота "Шахтера" за фол Маркоса Антонио на Александра Андриевского. Главная арбитр игры Екатерина Монзуль даже обратилась за помощью к ВАР, но свое решение не изменила.

С 11-ти метров Де Пена пробил в угол ворот Трубина – 1:0. "Шахтер" на пропущенный гол ничем не сумел ответить, как в концовке первого тайма, так и в заключительной 45-минутке.

"Динамо" играло по счету, а также было острее "Шахтер" в атаке. Под конец второго тайма у "Шахтера" были удары Сергея Кривцова и Тете, которые не стали опасными для Георгия Бущана.

На 88-й минуте мяч попал в руку Денису Попову в штрафной площадке "Динамо", но Монзуль пенальти не ставит, увидев перед этим фол игрока "Шахтера".

За четыре тура до окончания чемпионата "Динамо" опережает "Шахтер" на десять пунктов.