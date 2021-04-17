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Захід повинен позначити "червоні лінії" у відносинах з РФ – Макрон

Субота, 17 квітня 2021, 23:43
Захід повинен позначити червоні лінії у відносинах з РФ – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що міжнародне співтовариство має визначити чіткі "червоні лінії" у відносинах з Росією.

Джерело: Макрон в інтерв'ю телеканалу CBS

Деталі: За словами Макрона, Захід повинен вводити санкції у разі "неприйнятної поведінки" президента РФ Володимира Путіна.

При цьому президент Франції зазначив, що одних тільки санкцій недостатньо і підтримав бажання президента США Джо Байдена почати діалог із Росією.

Пряма мова: "Я вважаю, що санкцій недостатньо самих по собі, але санкції є частиною пакету. Я віддаю перевагу конструктивному діалогу, але для конструктивного та ефективного діалогу вам потрібен авторитет".

"Я думаю, що ми повинні визначити чіткі червоні лінії з Росією".

"Я думаю, що те, що сталося кілька років тому, коли на Україну було скоєно напад – це не провал дипломатії, це провал нашого колективного авторитету по відношенню до Росії".

Більше деталей: Макрон відзначив нездатність міжнародного співтовариства забезпечити дотримання "червоних ліній" щодо застосування хімічної зброї сирійським диктатором Башаром Асадом у 2013 році. Ця бездіяльність, на думку Макрона, додала сміливості Путіну.

Що передувало: Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Парижі в п'ятницю закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.

У суботу Єлисейський палац заявив, що найближчим часом президент Франції Еммануель Макрон планує провести розмову з російським коллегою Володимиром Путіним.

Українська правда

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Теми: ФранціяРосія
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