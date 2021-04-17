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Запад должен обозначить "красные линии" в отношениях с РФ – Макрон

Суббота, 17 апреля 2021, 23:43

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что международное сообщество должно обозначить четкие "красные линии" в отношениях с Россией.

Источник: Макрон в интервью телеканалу CBS

Детали: По словам Макрона, Запад должен вводить санкции в случае "неприемлемого поведения" президента РФ Владимира Путина.

При этом президент Франции отметил, что одних только санкций недостаточно и поддержал желание президента США Джо Байдена начать диалог с Россией.

Прямая речь: "Я считаю, что санкций недостаточно самих по себе, но санкции являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, но для конструктивного и эффективного диалога вам нужен авторитет".

"Я думаю, что мы должны определить четкие красные линии с Россией".

"Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда на Украину было совершено нападение – это не провал дипломатии, это провал нашего коллективного авторитета по отношению к России".

Больше деталей: Макрон отметил неспособность международного сообщества обеспечить соблюдение "красных линий" в отношении применения химического оружия сирийским диктатором Башаром Асадом в 2013 году. Это бездействие, по мнению Макрона, придало смелости Путину.

Что предшествовало: Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже в пятницу призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.

В субботу Елисейский дворец заявил, что в ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Украинская правда
Темы: ФранцияРосcия


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