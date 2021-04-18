У США зробили понад 200 мільйонів щеплень від коронавірусу

Дані, опубліковані у п'ятницю Американським центром контролю та профілактики захворювань (CDC), свідчать, що у Сполучених Штатах було введено понад 202 мільйони доз вакцини Covid-19.

Джерело: CNN з посиланням на дані CDC

Деталі: CDC повідомив, що загальна кількість введених вакцин становить 202 282 923 дози. При цьому у США роблять близько 3,3 мільйона щеплень на добу.

За даними CDC, близько 38,5% населення США, а це майже 128 мільйонів людей, отримали принаймні одну дозу вакцини.

А близько 24% населення США, тобто майже 81 мільйон людей, повністю вакциновані від Covid-19.

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