У США зробили понад 200 мільйонів щеплень від коронавірусу
Неділя, 18 квітня 2021, 00:30
Дані, опубліковані у п'ятницю Американським центром контролю та профілактики захворювань (CDC), свідчать, що у Сполучених Штатах було введено понад 202 мільйони доз вакцини Covid-19.
Джерело: CNN з посиланням на дані CDC
Деталі: CDC повідомив, що загальна кількість введених вакцин становить 202 282 923 дози. При цьому у США роблять близько 3,3 мільйона щеплень на добу.
За даними CDC, близько 38,5% населення США, а це майже 128 мільйонів людей, отримали принаймні одну дозу вакцини.
А близько 24% населення США, тобто майже 81 мільйон людей, повністю вакциновані від Covid-19.
Передісторія:
- Вакцинація в США розпочалась із 14 грудня.
- Президент Джо Байден заявив, що США матимуть достатньо доз вакцини проти COVID-19 для кожного дорослого американця до кінця травня.
- Байден назвав свою нову мету - збільшити кількість вакцинованих осіб до 200 мільйонів за перші 100 днів його перебування на посаді.