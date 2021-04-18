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У США зробили понад 200 мільйонів щеплень від коронавірусу

Неділя, 18 квітня 2021, 00:30

Дані, опубліковані у п'ятницю Американським центром контролю та профілактики захворювань (CDC), свідчать, що у Сполучених Штатах було введено понад 202 мільйони доз вакцини Covid-19.

Джерело: CNN з посиланням на дані CDC

Деталі: CDC повідомив, що загальна кількість введених вакцин становить 202 282 923 дози. При цьому у США роблять близько 3,3 мільйона щеплень на добу.

За даними CDC, близько 38,5% населення США, а це майже 128 мільйонів людей, отримали принаймні одну дозу вакцини.

А близько 24% населення США, тобто майже 81 мільйон людей, повністю вакциновані від Covid-19.

Передісторія:

  • Вакцинація в США розпочалась із 14 грудня. 
  • Президент Джо Байден заявив, що США матимуть достатньо доз вакцини проти COVID-19 для кожного дорослого американця до кінця травня.
  • Байден назвав свою нову мету - збільшити кількість вакцинованих осіб до 200 мільйонів за перші 100 днів його перебування на посаді.

Теми: СШАвакцинаціякоронавірус


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