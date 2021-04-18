В США сделали более 200 миллионов прививок от коронавируса
Воскресенье, 18 апреля 2021, 00:30
Данные, опубликованные в пятницу Американским центром контроля и профилактики заболеваний (CDC), свидетельствуют, что в Соединенных Штатах было введено более 202 миллионов доз вакцины Covid-19.
Источник: CNN со ссылкой на данные CDC
Детали: CDC сообщил, что общее количество введенных вакцин составляет 202 282 923 дозы. При этом в США делают около 3,3 миллиона прививок в сутки.
По данным CDC, около 38,5% населения США, а это почти 128 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины.
А около 24% населения США, то есть почти 81 млн человек полностью вакцинированы от Covid-19.
Предыстория:
- Вакцинация в США началась с 14 декабря.
- Президент Джо Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца к концу мая.
- Байден назвал свою новую цель – увеличить количество вакцинированных людей в 200 миллионов за первые 100 дней его пребывания в должности.