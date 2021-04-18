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В США сделали более 200 миллионов прививок от коронавируса

Воскресенье, 18 апреля 2021, 00:30

Данные, опубликованные в пятницу Американским центром контроля и профилактики заболеваний (CDC), свидетельствуют, что в Соединенных Штатах было введено более 202 миллионов доз вакцины Covid-19.

Источник: CNN со ссылкой на данные CDC

Детали: CDC сообщил, что общее количество введенных вакцин составляет 202 282 923 дозы. При этом в США делают около 3,3 миллиона прививок в сутки.

По данным CDC, около 38,5% населения США, а это почти 128 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины.

А около 24% населения США, то есть почти 81 млн человек полностью вакцинированы от Covid-19.

Предыстория:

  • Вакцинация в США началась с 14 декабря.
  • Президент Джо Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца к концу мая.
  • Байден назвал свою новую цель – увеличить количество вакцинированных людей в 200 миллионов за первые 100 дней его пребывания в должности.

Темы: СШАвакцинациякоронавирус


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