В США сделали более 200 миллионов прививок от коронавируса

Данные, опубликованные в пятницу Американским центром контроля и профилактики заболеваний (CDC), свидетельствуют, что в Соединенных Штатах было введено более 202 миллионов доз вакцины Covid-19.

Источник: CNN со ссылкой на данные CDC

Детали: CDC сообщил, что общее количество введенных вакцин составляет 202 282 923 дозы. При этом в США делают около 3,3 миллиона прививок в сутки.

По данным CDC, около 38,5% населения США, а это почти 128 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины.

А около 24% населения США, то есть почти 81 млн человек полностью вакцинированы от Covid-19.

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