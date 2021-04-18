Російські окупанти обстріляли житлові будинки на Донеччині

Житловий сектор селища Зайцеве Донецької області 17 квітня російські окупанти обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів.

Джерело: 10 гірсько-штурмова бригада у Facebook

Деталі: Бойовики обстріляли житловий сектор у селищі Зайцеве із мінометів 120 калібру.

Під обстріли потрапили два житлових будинки, господарі яких не постраждали, бо вчасно сховалися у підвал.

Як стверджують українські військові, жодних військових об'єктів у цих житлових будинках немає.

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