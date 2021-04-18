Російські окупанти обстріляли житлові будинки на Донеччині
Неділя, 18 квітня 2021, 03:12
Житловий сектор селища Зайцеве Донецької області 17 квітня російські окупанти обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів.
Джерело: 10 гірсько-штурмова бригада у Facebook
Деталі: Бойовики обстріляли житловий сектор у селищі Зайцеве із мінометів 120 калібру.
Під обстріли потрапили два житлових будинки, господарі яких не постраждали, бо вчасно сховалися у підвал.
Як стверджують українські військові, жодних військових об'єктів у цих житлових будинках немає.
Передісторія:
- У суботу в зоні ООС зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань РФ, поранено українського бійця.
Українська правда