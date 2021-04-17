Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донеччині окупанти поранили бійця ООС

Субота, 17 квітня 2021, 17:57

У суботу в зоні ООС зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань РФ, поранено українського бійця.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Неподалік селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12.

У передмісті населених пунктів Луганське, Майорськ та Водяне, що на Донеччині, ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника – середнього ступеня важкості".

Деталі: Зазначається, що на обстріли окупантів українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна також висилає російського дипломата

Джемілєв заявив, що Єрмак радив йому вийти з "ЄС"

Від COVID почали щеплювати поліцейських і прикордонників

Росія висилає українського дипломата

мапиПогода: насувається холодний циклон, можливі заморозки

На Львівщині після Covid-щеплення помер чоловік

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Бойовики 6 разів обстріляли українські позиції – ООС
У зоні ООС ворог відкривав вогонь із гранатометів та скидав міни
Бойовики вбили ще одного і поранили двох бійців ОС: скидають гранати безпілотниками
Останні новини
17:57
На Донеччині окупанти поранили бійця ООС
17:52
Україна також висилає російського дипломата
17:34
Після зустрічі з Зеленським Макрон поговорить із Путіним
17:16
У Британії почалася церемонія поховання принца Філіпа
17:01
Ексглаву МВС Італії судитимуть за незаконне затримання мігрантів
16:48
Джемілєв заявив, що Єрмак радив йому вийти з "ЄС"
16:21
Від COVID почали щеплювати поліцейських і прикордонників
15:56
В Урядовому офісі євроінтеграції бракує половини експертів
15:52
Внутрішні авіаперевезення в Китаї у березні перевершили обсяг, який був до пандемії
15:30
Росія висилає українського дипломата
Усі новини...