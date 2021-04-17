На Донеччині окупанти поранили бійця ООС
Субота, 17 квітня 2021, 17:57
У суботу в зоні ООС зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань РФ, поранено українського бійця.
Джерело: пресцентр ООС
Дослівно: "Неподалік селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12.
У передмісті населених пунктів Луганське, Майорськ та Водяне, що на Донеччині, ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника – середнього ступеня важкості".
Деталі: Зазначається, що на обстріли окупантів українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Українська правда