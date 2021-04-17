На Донеччині окупанти поранили бійця ООС

У суботу в зоні ООС зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань РФ, поранено українського бійця.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Неподалік селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12.

У передмісті населених пунктів Луганське, Майорськ та Водяне, що на Донеччині, ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника – середнього ступеня важкості".

Деталі: Зазначається, що на обстріли окупантів українські захисники відкривали вогонь у відповідь.