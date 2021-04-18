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Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Донецкой области

Воскресенье, 18 апреля 2021, 03:12

Жилой сектор поселка Зайцево Донецкой области 17 апреля российский оккупанты обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов.

Источник: 10 горно-штурмовая бригада в Facebook

Детали: Боевики обстреляли жилой сектор в поселке Зайцево с минометов 120 калибра.

Под обстрелы попали два жилых дома, хозяева которых не пострадали, потому что вовремя спрятались в подвал.

Как утверждают украинские военные, никаких военных объектов в этих жилых домах нет.

Предыстория:

  • В субботу в зоне ООС зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований РФ, ранен украинский боец.

Украинская правда
Темы: Донбассвойна


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