Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Донецкой области
Воскресенье, 18 апреля 2021, 03:12
Жилой сектор поселка Зайцево Донецкой области 17 апреля российский оккупанты обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов.
Источник: 10 горно-штурмовая бригада в Facebook
Детали: Боевики обстреляли жилой сектор в поселке Зайцево с минометов 120 калибра.
Под обстрелы попали два жилых дома, хозяева которых не пострадали, потому что вовремя спрятались в подвал.
Как утверждают украинские военные, никаких военных объектов в этих жилых домах нет.
Предыстория:
- В субботу в зоне ООС зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований РФ, ранен украинский боец.
Украинская правда