У Сараєві протестувальники вимагали зняти уряд через ситуацію з COVID-19
Неділя, 18 квітня 2021, 04:08
У столиці Боснії й Герцеговини Сараєві кілька десятків мітингувальників протестували проти уряду країни, який звинувачують у поганому вирішенні ситуації з пандемією.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Демонстранти закликали парламент країни зняти уряд.
Протестувальників сигналами підтримали автомобілісти.
Організатори акції протесту – "Бій за життя" – звинувачують уряд у затримці закупівель вакцин.
Активісти також закликали проводити обов'язкові тести ПЛР на в'їзді у країну.
Нагадаємо: У столиці Італії під час протестів проти коронавірусних обмежень 6 квітня відбулися сутички протестуючих і поліції.