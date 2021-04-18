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У Сараєві протестувальники вимагали зняти уряд через ситуацію з COVID-19

Неділя, 18 квітня 2021, 04:08
У Сараєві протестувальники вимагали зняти уряд через ситуацію з COVID-19

У столиці Боснії й Герцеговини Сараєві кілька десятків мітингувальників протестували проти уряду країни, який звинувачують у поганому вирішенні ситуації з пандемією.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Демонстранти закликали парламент країни зняти уряд.

Протестувальників сигналами підтримали автомобілісти.

Організатори акції протесту – "Бій за життя" – звинувачують уряд у затримці закупівель вакцин.

Активісти також закликали проводити обов'язкові тести ПЛР на в'їзді у країну.

Нагадаємо: У столиці Італії під час протестів проти коронавірусних обмежень 6 квітня відбулися сутички протестуючих і поліції.

"Українська правда" в Threads

Теми: мітингиакціїкоронавірусБоснія
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