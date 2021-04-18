В Сараеве протестующие требовали снять правительство из-за ситуации с COVID-19
Воскресенье, 18 апреля 2021, 04:08
В столице Боснии и Герцеговины Сараеве несколько десятков митингующих протестовали против правительства страны, которое обвиняют в плохом разрешении ситуации с пандемией.
Источник: Радио Свобода
Детали: Демонстранты призвали парламент страны снять правительство.
Протестующих сигналами поддержали автомобилисты.
Организаторы акции протеста - "Бой за жизнь" - обвиняют правительство в задержке закупок вакцин.
Активисты также призвали проводить обязательные тесты ПЦР на въезде в страну.
Напомним: В столице Италии во время протестов против коронавирусных ограничений 6 апреля состоялось схватки протестующих и полиции.