В Сараеве протестующие требовали снять правительство из-за ситуации с COVID-19

В столице Боснии и Герцеговины Сараеве несколько десятков митингующих протестовали против правительства страны, которое обвиняют в плохом разрешении ситуации с пандемией.

Источник: Радио Свобода

Детали: Демонстранты призвали парламент страны снять правительство.

Протестующих сигналами поддержали автомобилисты.

Организаторы акции протеста - "Бой за жизнь" - обвиняют правительство в задержке закупок вакцин.

Активисты также призвали проводить обязательные тесты ПЦР на въезде в страну.

Напомним: В столице Италии во время протестов против коронавирусных ограничений 6 апреля состоялось схватки протестующих и полиции.