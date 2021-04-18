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В Сараеве протестующие требовали снять правительство из-за ситуации с COVID-19

Воскресенье, 18 апреля 2021, 04:08
В Сараеве протестующие требовали снять правительство из-за ситуации с COVID-19

В столице Боснии и Герцеговины Сараеве несколько десятков митингующих протестовали против правительства страны, которое обвиняют в плохом разрешении ситуации с пандемией.

Источник: Радио Свобода

Детали: Демонстранты призвали парламент страны снять правительство.

Протестующих сигналами поддержали автомобилисты.

Организаторы акции протеста - "Бой за жизнь" - обвиняют правительство в задержке закупок вакцин.

Активисты также призвали проводить обязательные тесты ПЦР на въезде в страну.

Напомним: В столице Италии во время протестов против коронавирусных ограничений 6 апреля состоялось схватки протестующих и полиции.

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Темы: митингиакциикоронавирусБосния
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