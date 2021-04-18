За добу від коронавірусу померли понад 11 тисяч людей

За минулу добу у світі діагностували понад 782 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії та США, Україна займає 12 місце у світі, 5 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 260 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 65 тисяч, у США – понад 63 тисячі випадків.

Окрім того, понад 62 тисячі хворих зареєстрували у Туреччині, а у Франції – майже 36 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і Німеччина.

Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.

Померли за добу 11 556 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 119 914 787 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 023 813 смертей від COVID-19.

Передісторія:

У п'ятницю, 16 квітня, в країні виявили 14 984 заражених Covid, 440 хворих померли.

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