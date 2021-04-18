За сутки от коронавируса умерли более 11 тысяч человек

За минувшие сутки в мире диагностировали более 782 тысячи новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии и США, Украина занимает 12 место в мире, 5 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 260 000 новых заражений, в Бразилии - более 65 000, в США - более 63 000 случаев.

Кроме того, более 62 тысяч больных зарегистрировали в Турции, а во Франции - почти 36 тысяч новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Иран и Германия.

Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.

Умерли за сутки 11 556 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 119 914 787 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 023 813 смертей от COVID-19.

Предыстория:

В пятницу, 16 апреля, в стране обнаружили еще 14 984 зараженных Covid, 440 заболевших скончались.

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