За сутки от коронавируса умерли более 11 тысяч человек
За минувшие сутки в мире диагностировали более 782 тысячи новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии и США, Украина занимает 12 место в мире, 5 в Европе.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 260 000 новых заражений, в Бразилии - более 65 000, в США - более 63 000 случаев.
Кроме того, более 62 тысяч больных зарегистрировали в Турции, а во Франции - почти 36 тысяч новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Иран и Германия.
Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.
Умерли за сутки 11 556 человек, у которых подтвердили коронавирус.
За все время пандемии вылечились от недуга 119 914 787 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 3 023 813 смертей от COVID-19.
Предыстория:
- В пятницу, 16 апреля, в стране обнаружили еще 14 984 зараженных Covid, 440 заболевших скончались.
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