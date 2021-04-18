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"Росатом" можуть не допустити до тендеру на будівництво блоку АЕС у Чехії

Неділя, 18 квітня 2021, 07:21
Росатом можуть не допустити до тендеру на будівництво блоку АЕС у Чехії

Зростання напруги у відносинах Росії та Чехії може вплинути на рішення щодо участі "Росатому" в будівництві нового блоку на АЕС "Дуковани".

Джерело: Міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек, цитує Reuters

Пряма мова: "Ці події, звичайно, можуть вплинути на Дуковани (тендер – ред.). Це дуже серйозна новина. Будь-який такий вчинок, якщо він підтвердиться, повинен однозначно мати наслідки".

Деталі: Гавлічек висловив таку думку, коментуючи те, що Чехія висилає 18 російських дипломатів через підозри у причетності російських спецслужб до складу боєприпасів у 2014 році.

Вислання відбувається в той час, коли Чехія планує розпочати тендер на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани".

Чеська влада включила в число претендентів на участь в тендері російську держкорпорацію "Росатом", американо-канадську компанію Westinghouse, французьку EdF і південнокорейську KHNP.

Тендер оцінюється щонайменше у 6 мільярдів євро.

Передісторія:

  • Чеські спецслужби наприкінці березня застерегли уряд від включення російського енергетичного гіганта "Росатом" у запланований тендер на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани".
  • Міністр промисловості, торгівлі та транспорту Чехії Карел Гавлічек звільнив урядового уповноваженого з атомної енергії Ярослава Міла через суперечку щодо участі "Росатома" в тендері на будівництво нового блоку АЕС Дуковани.
  • МЗС Чехії 17 квітня повідомило про вислання з країни 18 російських дипломатів.

Теми: ЧехіяРосія
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