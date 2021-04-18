"Росатом" можуть не допустити до тендеру на будівництво блоку АЕС у Чехії

Зростання напруги у відносинах Росії та Чехії може вплинути на рішення щодо участі "Росатому" в будівництві нового блоку на АЕС "Дуковани".

Джерело: Міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек, цитує Reuters

Пряма мова: "Ці події, звичайно, можуть вплинути на Дуковани (тендер – ред.). Це дуже серйозна новина. Будь-який такий вчинок, якщо він підтвердиться, повинен однозначно мати наслідки".

Деталі: Гавлічек висловив таку думку, коментуючи те, що Чехія висилає 18 російських дипломатів через підозри у причетності російських спецслужб до складу боєприпасів у 2014 році.

Вислання відбувається в той час, коли Чехія планує розпочати тендер на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани".

Чеська влада включила в число претендентів на участь в тендері російську держкорпорацію "Росатом", американо-канадську компанію Westinghouse, французьку EdF і південнокорейську KHNP.

Тендер оцінюється щонайменше у 6 мільярдів євро.

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