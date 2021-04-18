"Росатом" могут не допустить к тендеру на строительство блока АЭС в Чехии
Рост напряженности в отношениях России и Чехии может повлиять на решение об участии "Росатома" в строительстве нового блока на АЭС "Дукованы".
Источник: Министр промышленности Чехии Карел Гавличек, цитирует Reuters
Прямая речь: "Эти события, конечно, могут повлиять на Дукованы (тендер - ред.). Это очень серьезная новость. Любой такой поступок, если он подтвердится, должен однозначно иметь последствия".
Детали: Гавличек выразил такое мнение, комментируя Чехия высылает 18 российских дипломатов из-за подозрений в причастности российских спецслужб к складу боеприпасов в 2014 году.
Высылка происходит в то время, когда Чехия планирует начать тендер на строительство нового блока на АЭС "Дукованы".
Чешские власти включила в число претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию "Росатом", американо-канадскую компанию Westinghouse, французский EdF и южнокорейскую KHNP.
Тендер оценивается минимум в 6 млрд евро.
Предыстория:
- Чешские спецслужбы предостерегли правительство от включения российского энергетического гиганта "Росатом" в запланированный тендер на строительство нового блока на АЭС "Дукованы".
- Министр промышленности, торговли и транспорта Чехии Карел Гавличек отправил в отставку правительственного уполномоченного по атомной энергии Ярослава Мила из-за спора относительно участия "Росатома" в тендере на строительство нового блока АЭС Дукованы.
- МИД Чехии 17 апреля сообщил о высылке из страны 18 российских дипломатов.