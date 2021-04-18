"Росатом" могут не допустить к тендеру на строительство блока АЭС в Чехии

Рост напряженности в отношениях России и Чехии может повлиять на решение об участии "Росатома" в строительстве нового блока на АЭС "Дукованы".

Источник: Министр промышленности Чехии Карел Гавличек, цитирует Reuters

Прямая речь: "Эти события, конечно, могут повлиять на Дукованы (тендер - ред.). Это очень серьезная новость. Любой такой поступок, если он подтвердится, должен однозначно иметь последствия".

Детали: Гавличек выразил такое мнение, комментируя Чехия высылает 18 российских дипломатов из-за подозрений в причастности российских спецслужб к складу боеприпасов в 2014 году.

Высылка происходит в то время, когда Чехия планирует начать тендер на строительство нового блока на АЭС "Дукованы".

Чешские власти включила в число претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию "Росатом", американо-канадскую компанию Westinghouse, французский EdF и южнокорейскую KHNP.

Тендер оценивается минимум в 6 млрд евро.

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