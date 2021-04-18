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Три країни запропонували майданчики для зустрічі Байдена та Путіна

Неділя, 18 квітня 2021, 08:54

Фінляндія, Австрія та Швейцарія кажуть про готовність прийняти можливий саміт президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна.

Джерело: DW

Деталі: Канцлер Австрії Себастіан Курц розповів, що вже є відповідні обговорення з російською та американською сторонами, якщо така зустріч дійсно матиме місце.

При цьому він зазначив, що не потрібно перебільшувати значення місця проведення саміту, мовляв, Відень не відіграватиме роль посередника: "Ми - нейтральна держава".

Президент Фінляндії Саулі Нііністе також заявив про готовність країни організувати можливу зустріч президентів США і РФ. Саме у Гельсінкі у 2018 році відбулася зустріч експрезидента США Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Крім того, не проти прийняти можливий саміт і Швейцарія. Посольства країни у Вашингтоні і Москві вже зробили перші кроки у цьому напрямку, повідомили місцеві ЗМІ. МЗС Швейцарії поки не коментує цю інформацію "з міркувань конфіденційності" і обмежилося лише словами про те, що країна завжди рада запропонувати свої послуги, коли це корисно.

Фінляндія та Швейцарія, як і Австрія, не є членами НАТО.

Нагадаємо: під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про питання спільного інтересу, зокрема і про Україну.

Теми: ПутінБайденСШАРосія


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