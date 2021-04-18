Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Три страны предложили площадки для встречи Байдена и Путина

Воскресенье, 18 апреля 2021, 08:54

Финляндия, Австрия и Швейцария говорят о готовности принять возможный саммит президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Источник: DW

Детали: Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что уже есть соответствующие обсуждения с российской и американской сторонами, если такая встреча действительно будет иметь место.

При этом он отметил, что не нужно преувеличивать значение места проведения саммита, так как Вена не будет играть роль посредника: "Мы - нейтральное государство".

Президент Финляндии Саули Ниинисте также заявил о готовности страны организовать возможную встречу президентов США и России.  Именно в Хельсинки в 2018 году состоялась встреча экс-президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

Кроме того, не против принять саммит и Швейцария.  Посольства страны в Вашингтоне и Москве уже сделали первые шаги в этом направлении, сообщили местные СМИ.  МИД Швейцарии пока не комментирует эту информацию "из соображений конфиденциальности" и ограничилось лишь словами о том, что страна всегда рада предложить свои услуги, когда это полезно.

Финляндия и Швейцария, как и Австрия, не являются членами НАТО.

Напомним: во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах общего интереса, в том числе и об Украине.

Темы: ПутинБайденСШАРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус: больше 10 тысяч новых заражений, 250 больных умерли

Два боевых британских корабля войдут в Черное море – СМИ

видеоРоссийские оккупанты обстреляли жилые дома в Донецкой области

Россия представляет угрозу безопасности Европы – министр обороны Германии

Запад должен обозначить "красные линии" в отношениях с РФ – Макрон

Чехия высылает 18 российских дипломатов и разыскивает "Петрова" и "Боширова"

Все новости...
Путин
Это война-заголовок, а не Третья мировая – корреспондент журнала Time Саймон Шустер
После встречи с Зеленским Макрон поговорит с Путиным
Канцлер Австрии предлагает провести встречу Байдена с Путиным в Вене
Последние новости
09:11
На складах, взорванных агентами РФ в Чехии, было оружие для Украины - СМИ
08:54
Три страны предложили площадки для встречи Байдена и Путина
08:23
Коронавирус: больше 10 тысяч новых заражений, 250 больных умерли
08:00
Главные новости субботы и ночи: российские корабли в Черном море, задержание украинского консула в РФ
07:48
Боевики 18 раз били по позициям ВСУ
07:21
"Росатом" могут не допустить к тендеру на строительство блока АЭС в Чехии
06:42
Два боевых британских корабля войдут в Черное море – СМИ
05:50
За сутки от коронавируса умерли более 11 тысяч человек
04:55
"Совершенно неприемлема" – Байден о ситуации с Навальным
04:08
видеоВ Сараеве протестующие требовали снять правительство из-за ситуации с COVID-19
Все новости...