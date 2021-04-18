Три страны предложили площадки для встречи Байдена и Путина

Финляндия, Австрия и Швейцария говорят о готовности принять возможный саммит президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Источник: DW

Детали: Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что уже есть соответствующие обсуждения с российской и американской сторонами, если такая встреча действительно будет иметь место.

При этом он отметил, что не нужно преувеличивать значение места проведения саммита, так как Вена не будет играть роль посредника: "Мы - нейтральное государство".

Президент Финляндии Саули Ниинисте также заявил о готовности страны организовать возможную встречу президентов США и России. Именно в Хельсинки в 2018 году состоялась встреча экс-президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

Кроме того, не против принять саммит и Швейцария. Посольства страны в Вашингтоне и Москве уже сделали первые шаги в этом направлении, сообщили местные СМИ. МИД Швейцарии пока не комментирует эту информацию "из соображений конфиденциальности" и ограничилось лишь словами о том, что страна всегда рада предложить свои услуги, когда это полезно.

Финляндия и Швейцария, как и Австрия, не являются членами НАТО.

Напомним: во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах общего интереса, в том числе и об Украине.