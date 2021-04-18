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У Криму водосховище, що поки не обміліло, викачуватимуть для потреб Ялти

Неділя, 18 квітня 2021, 11:29

Окупанти у зв'язку з гострим дефіцитом прісної води в Криму хочуть побудувати тунельний магістральний водовід в Ялту від Щасливенського водосховища, одного з небагатьох, в якому ще збереглися помірні запаси води.

Джерело: новинний ресурс окупантів "Новини Криму"

Псевдоміністр Криму Михайло Храмов відзвітував, що експертиза проэкту тунельного магістрального водоводу знаходиться на завершальный стадії.

Пряма мова: "Сьогодні портал вже виконано, щит повністю змонтований, зібраний, випробуваний. Залишилося тільки, так би мовити, прапорцем відмахнутися, і почнемо бурити".

Передісторія: Влітку 2019 року підрядником будівництва об'єкта була визначена компанія "ТоннельГеоСтрой" із Санкт-Петербурга. Вартість робіт оцінюється в більш ніж 8,5 млрд рублів.

Чому це важливо: У захопленому Росією Криму стрімко міліють водосховища, що живлять населені пункти.  Станом на початок березня близько десятка важливих водних об'єктів або обміліли, або вже були повністю виснаженими. При цьому Щасливенське водосховище поки містить "задовільний" обсяг прісної води.

 

Нагадаємо: До "мертвого обсягу" наближаються водні джерела Білогірського району - Балановське і Тайганське водосховища.  Також без стабільного джерела водопостачання залишився і Севастополь. Там з минулого року стрімко міліє Чорноріченське водосховище.

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Теми: водаКримокупаціяРосія


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