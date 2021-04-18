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У Криму водосховище, що поки не обміліло, викачуватимуть для потреб Ялти

Неділя, 18 квітня 2021, 11:29
У Криму водосховище, що поки не обміліло, викачуватимуть для потреб Ялти

Окупанти у зв'язку з гострим дефіцитом прісної води в Криму хочуть побудувати тунельний магістральний водовід в Ялту від Щасливенського водосховища, одного з небагатьох, в якому ще збереглися помірні запаси води.

Джерело: новинний ресурс окупантів "Новини Криму"

Псевдоміністр Криму Михайло Храмов відзвітував, що експертиза проєкту тунельного магістрального водоводу знаходиться на завершальный стадії.

Пряма мова: "Сьогодні портал вже виконано, щит повністю змонтований, зібраний, випробуваний. Залишилося тільки, так би мовити, прапорцем відмахнутися, і почнемо бурити".

Передісторія: Влітку 2019 року підрядником будівництва об'єкта була визначена компанія "ТоннельГеоСтрой" із Санкт-Петербурга. Вартість робіт оцінюється в більш ніж 8,5 млрд рублів.

Чому це важливо: Це вже не перший водогін, за допомогою якого окупанти намагаються вирішити водну кризу. Раніше російські військові для потреб Сімферополя проклали багатолінійний магістральний водопровід з Тайганського до Сімферопольського водосховища. Це призвело до того, що обидва водних об'єкта виснажилися (див. інфографіку). Труби почали розбирати, про що написали російські ЗМІ.

У захопленому Росією Криму стрімко міліють водосховища, що живлять населені пункти.  Станом на початок березня близько десятка важливих водних об'єктів або обміліли, або вже були повністю виснаженими. При цьому Щасливенське водосховище поки містить "задовільний" обсяг прісної води.

 

Нагадаємо:

Окупанти визнали, що під час курортного сезону у 2021 році Ялті "не уникнути обмежень" у водопостачанні. Це зумовлено станом водоймищ ялтинського регіону і недостатністю прісної води з альтернативних джерел.

До "мертвого обсягу" наближаються кримські водні джерела Білогірського району - Балановське і Тайганське водосховища.  Також без стабільного джерела водопостачання залишився і Севастополь. Там з минулого року стрімко міліє Чорноріченське водосховище.

Знати більше: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

Теми: водаКримокупаціяРосія
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