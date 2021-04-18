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В Крыму одно из сохранившихся водохранилищ будут выкачивать для нужд Ялты

Воскресенье, 18 апреля 2021, 11:29

Оккупанты в связи с острым дефицитом пресной воды в Крыму хотят построить тоннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища, одного из немногих, в котором еще сохранились умеренные запасы воды.

Источник: новостной ресурс оккупантов "Новости Крыма"

Псевдоминистр Крыма Михаил Храмов отчитался, что экспертиза проекта тоннельного магистрального водовода находится завершающей стадии.

Прямая речь: "На сегодня портал уже выполнен, щит полностью смонтирован, собран, испытан. Осталось только, как говорится, флажком отмахнуть, и начнем бурить".

Предыстория: Летом 2019 года подрядчиком строительства объекта была определена компания "ТоннельГеоСтрой" из Санкт-Петербурга. Стоимость работ оценивается в более чем 8,5 млрд рублей.

Почему это важно: В захваченном Россией Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающие населенные пункты. По состоянию на начало марта около десятка важных водных объектов или обмелели, или полностью истощены. При этом Счастливенское водохранилище пока содержит "удовлетворительный" объем пресной воды.

 

Напомним: К "мертвому объему" приближаются водные источники Белогорского района – Балановское и Тайганское водохранилища. Также без стабильного источника водоснабжения остался и Севастополь. Там с прошлого года стремительно мелеет Чернореченское водохранилище.

Темы: водаКрымоккупацияРосcия


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