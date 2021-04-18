Макрон: Захід не погодиться з новими військовими операціями в Україні
Неділя, 18 квітня 2021, 19:53
Президент Франції Еммануель Макрон підкреслює, що РФ повинна провести деескалацію на кордоні з Україною і що Захід не погодиться з новими військовими операціями на українській території.
Джерело: Макрон в інтерв'ю CBS
Пряма мова: "Я вважаю, що ситуація є неприйнятною, Росія повинна провести деескалацію, це зрозуміло. Сьогоднішня ситуація і рівень напруженості на кордоні абсолютно контрпродуктивні й неприпустимі".
"Якщо ми хочемо бути ефективними, ми повинні прискорити дипломатичний діалог, а США, Європа, всі ми повинні бути дуже ясними по відношенню до Росії.
Ми ніколи не погодимося з новими військовими операціями на українській території, і ми повинні знайти спосіб бути авторитетними щодо цього".
Українська правда