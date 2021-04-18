Макрон: Захід не погодиться з новими військовими операціями в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон підкреслює, що РФ повинна провести деескалацію на кордоні з Україною і що Захід не погодиться з новими військовими операціями на українській території.

Джерело: Макрон в інтерв'ю CBS

Пряма мова: "Я вважаю, що ситуація є неприйнятною, Росія повинна провести деескалацію, це зрозуміло. Сьогоднішня ситуація і рівень напруженості на кордоні абсолютно контрпродуктивні й неприпустимі".

"Якщо ми хочемо бути ефективними, ми повинні прискорити дипломатичний діалог, а США, Європа, всі ми повинні бути дуже ясними по відношенню до Росії.

Ми ніколи не погодимося з новими військовими операціями на українській території, і ми повинні знайти спосіб бути авторитетними щодо цього".

Що передувало: В цьому ж інтерв'ю Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має визначити чіткі "червоні лінії" у відносинах з Росією.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Парижі в п'ятницю закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.

У суботу Єлисейський палац заявив, що найближчим часом президент Франції Еммануель Макрон планує провести розмову з російським коллегою Володимиром Путіним.