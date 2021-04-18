Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Макрон: Захід не погодиться з новими військовими операціями в Україні

Неділя, 18 квітня 2021, 19:53

Президент Франції Еммануель Макрон підкреслює, що РФ повинна провести деескалацію на кордоні з Україною і що Захід не погодиться з новими військовими операціями на українській території.

Джерело: Макрон в інтерв'ю CBS

Пряма мова: "Я вважаю, що ситуація є неприйнятною, Росія повинна провести деескалацію, це зрозуміло. Сьогоднішня ситуація і рівень напруженості на кордоні абсолютно контрпродуктивні й неприпустимі".

"Якщо ми хочемо бути ефективними, ми повинні прискорити дипломатичний діалог, а США, Європа, всі ми повинні бути дуже ясними по відношенню до Росії.

Ми ніколи не погодимося з новими військовими операціями на українській території, і ми повинні знайти спосіб бути авторитетними щодо цього".

Українська правда
Теми: ФранціяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти вбили українського військового і поранили ще одного

Сертифікат про імунітет до COVID буде сумісний з європейським – Шмигаль

США рекомендують авіакомпаніям обережно літати над Україною й РФ

Чехія відмовиться від допуску росіян до побудови АЕС

Вибухи в Чехії: "Петров" і "Боширов" заклали вибухівку, вона спрацювала раніше - ЗМІ

"Потрібно діяти швидко": Прихильники Навального готуються до протестів

Усі новини...
Франція
Захід повинен позначити "червоні лінії" у відносинах з РФ – Макрон
Після зустрічі з Зеленським Макрон поговорить із Путіним
Після зустрічі у Парижі Twitter Макрона заговорив українською
Останні новини
19:53
Макрон: Захід не погодиться з новими військовими операціями в Україні
19:28
Окупанти вбили українського військового і поранили ще одного
18:53
Експрезидент Естонії закликав заборонити росіянам в'їзд до ЄС
18:25
Сертифікат про імунітет до COVID буде сумісний з європейським – Шмигаль
18:09
Рада ЄС із закордонних справ обговорить погіршення стану Навального
18:06
У понеділок починається прийом заявок на "карантинні" 8 тисяч
17:50
"Аерофлот" відправить більший літак до Праги на тлі висилки дипломатів
17:46
ООС: у неділю 5 обстрілів, без втрат
17:15
США рекомендують авіакомпаніям обережно літати над Україною й РФ
16:58
Партія Додона вимагає відставки Санду і дострокових виборів президента
Усі новини...