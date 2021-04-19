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COVID-19 у світі: змінилася трійка лідерів за кількістю нових випадків

Понеділок, 19 квітня 2021, 05:46
COVID-19 у світі: змінилася трійка лідерів за кількістю нових випадків

За минулу добу у світі діагностували майже 707 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США, Україна займає 12 місце у світі, 5 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 275 тисяч нових інфікувань, у Туреччині – майже 56 тисяч, у США – понад 43 тисячі випадків.

Окрім того, майже 43 тисячі хворих зареєстрували у Бразилії, а у Франції – понад 29 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і Колумбія.

Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.

 

Померли за добу 9 323 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 120 524 398 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 032 638 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • Протягом суботи, 17 квітня, в Україні виявили ще 10 282 випадки Covid, хвороба забрала життя 250 людей.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Українська правда

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Теми: коронавірус
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